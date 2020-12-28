



Biontech'in sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin, dünyayı kurtaracak aşıyı buldu. Ancak sadece kendi aşısını değil, Çin'in ürettiği aşının da umut olduğunu duyurdu: Çin'den gelen aşı da etkili. Galiba yüzde 85, yüzde 86 etkisi var. Bu güzel ve etkili bir aşı sayılır. Çin aşısı veya BioNTech aşısı veya başka devletin aşısı diye hiç tereddüt olmasın. Çinliler de bu aşıyı uzun bir şekilde deneylerden ve klinik testlerden geçirdi. Mühim olan yeterince sayıda aşının Türkiye'de olması...