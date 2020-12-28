Biontech'in sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin, dünyayı kurtaracak aşıyı buldu. Ancak sadece kendi aşısını değil, Çin'in ürettiği aşının da umut olduğunu duyurdu: Çin'den gelen aşı da etkili. Galiba yüzde 85, yüzde 86 etkisi var. Bu güzel ve etkili bir aşı sayılır. Çin aşısı veya BioNTech aşısı veya başka devletin aşısı diye hiç tereddüt olmasın. Çinliler de bu aşıyı uzun bir şekilde deneylerden ve klinik testlerden geçirdi. Mühim olan yeterince sayıda aşının Türkiye'de olması...
BİR DÜNYA AŞI
Pandemi nedeniyle aşı uygulamasına geçen ülkelerin sayısı, her gün artıyor. ABD, İngiltere ve Kanada'nın ardından Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri de aşılamaya başladı.
ÖZLENEN ANTİKOR OLUŞTU
Çin aşısı Sinovac'ın testlerine gönüllü olarak katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaşadıklarını anlattı: "Aşının ciddi bir yan etkisi olmadı. Antikorlarımız çok yüksek seviyede. Cihazın ölçtüğü değerlerin de üstünde antikor oluşmuş olması söz konusu."
ARİF OLAN ANLAR
Psikiyatrist Arif Verimli, aşı ile ilgili çok ilginç bir paylaşım yaptı: Benim gönlüm Moderna'nın aşısında. O da belki seneye. Sinovac, BioNTech şu an hangisi olursa vurulacağım. Çin aşısı deyip küçümsemeyin. Bizim klasik aşı dediğimiz değerli bir aşı. Aşı olmayacakların noter işleri, tapu işleri yapılmasın. Vergi yapılandırmasından yararlanmasın...