Ahmet Acar kimdir? Eski ODTÜ rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar hayatını kaybetti!

ODTÜ'de, İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı, İşletme Bölüm Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kurucu Rektörü olarak görev yapan Acar, "ODTÜ Stratejik Planı 2005 - 2010" çalışmalarını yürütme sorumluluğunu aldı. 2008 ve 2012 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörü olarak atandı.