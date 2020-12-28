Ahmet Acar kimdir? Eski ODTÜ rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar hayatını kaybetti!

Ahmet Acar kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? 2008-2016 yılları arasında ODTÜ rektörlüğü yapan Prof. Dr. Ahmet Acar vefat etti. Kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Acar tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Peki, Ahmet Acar kimdir? Acar 8 yıl boyunca Ortadoğu Teknik Üniversitesi rektörlüğünü yapmıştı.
AHMET ACAR KİMDİR?
Acar, 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü öğretim üyesi olarak çalıştı.
Sayısal karar modelleri, stratejik yönetim, girişimcilik ve küçük işletme yönetimi konularında dersler verdi. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlara eğitim ve danışmanlık desteği verdi.
ODTÜ'de, İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı, İşletme Bölüm Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kurucu Rektörü olarak görev yapan Acar, "ODTÜ Stratejik Planı 2005 - 2010" çalışmalarını yürütme sorumluluğunu aldı. 2008 ve 2012 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörü olarak atandı.