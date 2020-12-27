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    • 27.12.2020 09:09
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    'ta yapan 3 kişi tutuklandı!

    Son dakika haberi... 'ne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, toplam değeri 400.bin TL olan 16 adet silah ele geçirildi. yapan 3 kişi gözaltına alındı.

    Esenyurt'ta dev operasyon! 400 bin TL değerinde...

    Polis ekipleri iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda, toplam değeri 400 bin TL olduğu tahmin edilen biri uzun namlulu olmak üzere 16 adet silah ile çok sayıda mermi ele geçirdi.

    'ta, yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre, bir grubun silah ticareti yaptığı ihbarını alan Esenyurt 'ne bağlı ekipler, iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

    Polis ekipleri operasyonda, toplam değeri 400 bin TL olduğu tahmin edilen biri uzun namlulu olmak üzere 16 adet silah ile çok sayıda mermi ele geçirdi.

    Olayla ilgili şüpheliler C.A. ile T.A. 22 Aralık'ta, F.F. de 23 Aralık'ta yakalandı. C.A. ile T.A'nın silahları, arabalarının bagajındaki gizli bölmeye koyduğu belirlendi.

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    Haberler Güncel Esenyurt'ta silah ticareti yapan 3 kişi tutuklandı!