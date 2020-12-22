



DURUŞMADA KEŞİF KARARI ALINDI

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 9 Aralık günü görülen duruşmada, Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebi yerinde buldu. Heyet, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması ile bugün olay yerinde olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifeti ile keşif yapılmasına karar verdi. Karar doğrultusunda, keşif anında olayda kullanılan varil ile benzer ölçülerde bir varil ve sanığın kullandığını belirttiği özellikte palet bulundurulması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazıldı.