Akdeniz ilçesinden Marmara ilçesinde giden biri hangi iki il arasında seyahat etmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Akdeniz ilçesinden Marmara ilçesinde giden biri hangi iki il arasında seyahat etmiştir?

A: Hatay ve Bursa

B: Antalya ve Tekirdağ

C: Mersin ve Balıkesir

D: Isparta ve Kocaeli

Doğru cevap: C: Mersin ve Balıkesir