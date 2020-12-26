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    • 26.12.2020 21:50
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    ilçesinden Marmara ilçesinde giden biri hangi iki il arasında seyahat etmiştir?

    ilçesinden Marmara ilçesinde giden biri hangi iki il arasında seyahat etmiştir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    ilçesinden Marmara ilçesinde giden biri hangi iki il arasında seyahat etmiştir? sorusunun yanıtı Kim Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Akdeniz ilçesinden Marmara ilçesinde giden biri hangi iki il arasında seyahat etmiştir?

    A: Hatay ve Bursa

    B: Antalya ve Tekirdağ

    C: Mersin ve Balıkesir

    D: Isparta ve Kocaeli

    Doğru cevap: C: Mersin ve Balıkesir

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    Haberler Güncel Akdeniz ilçesinden Marmara ilçesinde giden biri hangi iki il arasında seyahat etmiştir?