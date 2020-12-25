

En ufak bir taviz vermeden devam ediyoruz. Bu düşüşte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yüzde 57'lik düşüş ümit ediyoruz ki kalıcı bir düşüş olur. Vatandaşlarımız kurallara uymazsa bu tablo tersine dönebilir. O yüzden vatandaşlarımız mutlaka kurallara sıkı bir şekilde riayet etmeliler" dedi.