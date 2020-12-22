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Mutasyon haberlerinin ardından İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasında dikkat çeken görüntü! İşte ilçe ilçe korona haritası

Dünyayı ele geçiren koronavirüs vakalarında meydana gelen artışın ardından sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte bir dizi tedbirler uygulamaya konuldu. Söz konusu tedbirler ile birlikte günlük hasta sayısı 7 binlerden 3 binlere kadar düştü. Vaka sayılarındaki düşüş koronavirüs yoğunluk haritasına da yansıdı. İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası

22.12.2020 14:26 - Son Güncelleme: 22.12.2020 14:26
İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasında dikkat çeken görüntü! İşte ilçe ilçe korona haritası

İstanbul'da koronavirüs pozitif vakalarında geçen haftaya göre yüzde 40 oranında azalma meydana geldi. Buna göre en hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçe ise şöyle; Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar.

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İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasında dikkat çeken görüntü! İşte ilçe ilçe korona haritası

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün yaptığı açıklamada Covid-19 salgınının ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktığını belirtti.

İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasında dikkat çeken görüntü! İşte ilçe ilçe korona haritası

Vali Yerlikaya, "Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı. Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz" dedi.

İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasında dikkat çeken görüntü! İşte ilçe ilçe korona haritası

İŞTE İSTANBUL'UN İLÇE İLÇE KORONAVİRÜS HARİTASI

Arnavutköy

İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasında dikkat çeken görüntü! İşte ilçe ilçe korona haritası

Avcılar

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