Mutasyon haberlerinin ardından İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasında dikkat çeken görüntü! İşte ilçe ilçe korona haritası
Dünyayı ele geçiren koronavirüs vakalarında meydana gelen artışın ardından sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte bir dizi tedbirler uygulamaya konuldu. Söz konusu tedbirler ile birlikte günlük hasta sayısı 7 binlerden 3 binlere kadar düştü. Vaka sayılarındaki düşüş koronavirüs yoğunluk haritasına da yansıdı. İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
22.12.2020 14:26
- Son Güncelleme: 22.12.2020 14:26
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