Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde aralıksız denetimlerini sürdüren Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günün her saati çeşitli bölgelerde hem trafik uygulaması, hem de maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapıyor.