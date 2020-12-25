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    • 25.12.2020 10:53
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    Son dakika: 'ndan flaş açıklaması! Uzlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz

    Son dakika heri... , ile (AB) arasında sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Ayrıca açıklamada, bu çerçevede, İngiltere ile Türkiye arasında Anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıklarda son aşamaya gelindiği kaydedildi.

    AA
    Türkiye'den flaş Brexit açıklaması!

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu anlaşmanın, ile her alanda yakın ilişki içinde bulunan, aynı zamanda aday ülkesi ve AB ile Gümrük Birliğine sahip Türkiye'ye, hem AB hem İngiltere ile ilişkileri açısından yeni fırsatlar sunacağına inanıldığı belirtildi.

    Açıklamada, "Birleşik Krallık ile AB arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşıya varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Ayrıca açıklamada, bu çerçevede, İngiltere ile Türkiye arasında Anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıklarda son aşamaya gelindiği kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Brexit açıklaması! Uzlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz