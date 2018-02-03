Almanya'nın Köln kentinde, PKK terör örgütüne yakın bir internet sitesine konuşan Deniz Naki, Zeytin Dalı Harekatı hakkında iftiralarda bulundu.
Afrin operasyonuna karşı insanları meydanlara çağırıp ömür boyu men cezası almasıyla ilgili konuşan Deniz Naki; "Türkiye'de futbol lisansım ömür boyu iptal edilerek bana 272 bin TL para cezası verdiler. Açıkçası ceza verip vermemeleri beni fazla etkilemiyor artık. Umursamıyorum da. Açıkcası futbol yaşamım devam eder mi etmez mi ya da farklı alanlarda çalışmalara girer miyim, girmez miyim, çok fazla net değil henüz. Zaten bu olaylardan sonra çok fazla da düşünemedim." sözlerini kullandı.
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Şu kanı bozukları dikkate almayın.Birgün gelecek bu tipler yok olup gidecek.Sen kimsin be önce haddini bileceksin,bilmezsen birileri haddini bildirirler.Sana Türkiye'de yaşamak haram olsun.
TÜM VATAN HAİNLERİNE LAHNETLER OLSUN AMİNNNNN....................
ULAN ITIN SOYU SURIYEDEN TURKIYEYE TAS ATMIYORLAR BU SOZUN DOGRU FUZE ATIYORLAR O TASI BEN SENIN AGZINA SOKUP NEFESINI KESMEZ ISEM BANADA OFLU BABA DEMESINLER SEREFSIZ YETERKI SENI BIR YERDE GOREYIM
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