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Hain 'den skandal sözler!

'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na karşı insanları meydanlara çağırdığı için PFDK tarafından ceza alan ve Türkiye'deki futbol kariyeri biten , skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.



Almanya'nın Köln kentinde, terör örgütüne yakın bir internet sitesine konuşan , Zeytin Dalı Harekatı hakkında iftiralarda bulundu.

Afrin operasyonuna karşı insanları meydanlara çağırıp ömür boyu men cezası almasıyla ilgili konuşan Deniz Naki; "Türkiye'de futbol lisansım ömür boyu iptal edilerek bana 272 bin TL para cezası verdiler. Açıkçası ceza verip vermemeleri beni fazla etkilemiyor artık. Umursamıyorum da. Açıkcası futbol yaşamım devam eder mi etmez mi ya da farklı alanlarda çalışmalara girer miyim, girmez miyim, çok fazla net değil henüz. Zaten bu olaylardan sonra çok fazla da düşünemedim." sözlerini kullandı.

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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi 15:39
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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T&#220;RK MİLLETİ TÜRK MİLLETİ

Şu kanı bozukları dikkate almayın.Birgün gelecek bu tipler yok olup gidecek.Sen kimsin be önce haddini bileceksin,bilmezsen birileri haddini bildirirler.Sana Türkiye'de yaşamak haram olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2018 19:41
KARTAL KARTAL

TÜM VATAN HAİNLERİNE LAHNETLER OLSUN AMİNNNNN....................

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 03.02.2018 17:24
oflu baba oflu baba

ULAN ITIN SOYU SURIYEDEN TURKIYEYE TAS ATMIYORLAR BU SOZUN DOGRU FUZE ATIYORLAR O TASI BEN SENIN AGZINA SOKUP NEFESINI KESMEZ ISEM BANADA OFLU BABA DEMESINLER SEREFSIZ YETERKI SENI BIR YERDE GOREYIM

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 03.02.2018 15:57
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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