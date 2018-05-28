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  1. Mesele Erdoğan değil Türkiye

Batı’dan çifte standart

’ye kampanya yasağı koyan Avrupa ülkeleri , ve ittifakına ise her türlü resmi desteği veriyor. Şimdiye kadar ’da CHP 4, İyi Parti 2, HDP ise tam 21 miting düzenledi



Avrupa ülkelerinin 'ye yönelik hukuku ayaklar altına alan çifte stantardı ve iki yüzlülüğü bir kez daha kanıtlandı. seçimleri öncesi AK Partili vekilleri havalimanında karşılayıp "halkla temas etmesinler" diye peşlerine polis takan hükümeti, , ve 'nin etkinliklerine sonuna kadar izin veriyor. 24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti'nin hiç bir etkinliğine izin verilmediği, hatta bakanların resmi ziyaretlerinin dahi iptal edildiği Almanya'da CHP 4, İyi Parti 2, HDP ise 21 konferans miting düzenledi. HDP önümüzdeki günlerde Almanya'da iki konferans daha düzenleyecek. HDP, Fransa ve İsviçre'de 2, Avusturya, İsveç, Fransa, Hollanda ve İtalya'da da konferans ve mitingler düzenledi. İşte Avrupa'nın iki yüzlülüğünün detayları...
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 03:44
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