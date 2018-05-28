Avrupa ülkelerinin AK Parti'ye yönelik hukuku ayaklar altına alan çifte stantardı ve iki yüzlülüğü bir kez daha kanıtlandı. 24 Haziran seçimleri öncesi AK Partili vekilleri havalimanında karşılayıp "halkla temas etmesinler" diye peşlerine polis takan Almanya hükümeti, CHP, İyi Parti ve HDP'nin etkinliklerine sonuna kadar izin veriyor. 24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti'nin hiç bir etkinliğine izin verilmediği, hatta bakanların resmi ziyaretlerinin dahi iptal edildiği Almanya'da CHP 4, İyi Parti 2, HDP ise 21 konferans miting düzenledi. HDP önümüzdeki günlerde Almanya'da iki konferans daha düzenleyecek. HDP, Fransa ve İsviçre'de 2, Avusturya, İsveç, Fransa, Hollanda ve İtalya'da da konferans ve mitingler düzenledi. İşte Avrupa'nın iki yüzlülüğünün detayları...
Batı’dan çifte standart
AK Parti’ye kampanya yasağı koyan Avrupa ülkeleri CHP, İyi Parti ve HDP ittifakına ise her türlü resmi desteği veriyor. Şimdiye kadar Almanya’da CHP 4, İyi Parti 2, HDP ise tam 21 miting düzenledi
Avrupa ülkelerinin AK Parti'ye yönelik hukuku ayaklar altına alan çifte stantardı ve iki yüzlülüğü bir kez daha kanıtlandı. 24 Haziran seçimleri öncesi AK Partili vekilleri havalimanında karşılayıp "halkla temas etmesinler" diye peşlerine polis takan Almanya hükümeti, CHP, İyi Parti ve HDP'nin etkinliklerine sonuna kadar izin veriyor. 24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti'nin hiç bir etkinliğine izin verilmediği, hatta bakanların resmi ziyaretlerinin dahi iptal edildiği Almanya'da CHP 4, İyi Parti 2, HDP ise 21 konferans miting düzenledi. HDP önümüzdeki günlerde Almanya'da iki konferans daha düzenleyecek. HDP, Fransa ve İsviçre'de 2, Avusturya, İsveç, Fransa, Hollanda ve İtalya'da da konferans ve mitingler düzenledi. İşte Avrupa'nın iki yüzlülüğünün detayları...
Etiketler: AK Parti , Tufan Köse , Yusuf Halaçoğlu , Faysal Sarıyıldız , İyi Parti , HDP , CHP , 24 Haziran , ALMANYA
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