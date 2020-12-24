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    • 24.12.2020 12:22
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    'ya Pençe-Kaplan darbesi! Hepsi ele geçirildi

    Son dakika haberi... 'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe- Kaplan Operasyonu'nda 'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    PKK'ya Pençe-Kaplan darbesi! Hepsi ele geçirildi

    'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü 'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    (MSB) yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (), operasyon kapsamında teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Kahraman komandolarımız, tespit ettikleri çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda 1 AT-4 tanksavar silahı lançeri, 14 el bombası, 4 el yapımı patlayıcı,1 obüs mühimmatı, 20 doçka mühimmatı ve 2 telsiz ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi."

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