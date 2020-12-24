PKK'ya Pençe-Kaplan darbesi! Hepsi ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), operasyon kapsamında teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Irak kuzeyindeki #PençeKaplan Operasyonu'nda, terör örgütü PKK'ya ait sığınaklarda 1 adet AT-4 tanksavar silahı lançeri, 14 adet el bombası ve 4 adet EYP ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.https://t.co/noOMCZuagj#MSB #TSK pic.twitter.com/4P2Y8q5VUV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 24, 2020

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman komandolarımız, tespit ettikleri çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda 1 AT-4 tanksavar silahı lançeri, 14 el bombası, 4 el yapımı patlayıcı,1 obüs mühimmatı, 20 doçka mühimmatı ve 2 telsiz ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi."