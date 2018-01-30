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PKK çığırtanlığı yapan Naki'ye tarihi ceza

Amedspor futbolcusu 'ye ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle 'dan tarihi ceza geldi: 3 yıl 6 ay men ve 273 bin TL para cezası. Kural gereği 3 yılı aşan men cezaları sürekli hak mahrumiyetine çevriliyor.

PKK çığırtanlığı yapan Nakiye tarihi ceza

Türkiye'de terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan PKK'lı futbolcu , Almanya'da kalacağını açıkladı. Naki, "güvenlik nedeniyle" Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi.
Terör propagandası suçundan 18 ay tecilli hapis cezasına çarptırılan Naki'nin, terör örgütü lehine çalışmalarını sürdürmek istediği için Almanya'da kalmayı tercih ettiği sanılıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA REKOR CEZA

TSK'nın Afrin'de teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda terör örgütüne destek olarak operasyona karşı çıkan Deniz Naki hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu rekor bir ceza vererek, Naki'nin futbol hayatını bitirdi.

İşte PFDK'dan yapılan o açıklama

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 30.01.2018 tarih ve 45 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- AMED SPORTİF FAALİYETLER KULÜBÜ sporcusu DENİZ NAKİ'nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle FDT'nin 42/1-a, 35/4. ve 4/2. Maddeleri uyarınca 3 YIL 6 AY MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ve 273.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ"
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  • 30 Ocak 2018, Salı 15:35
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

T.C. kimliğini de bıraksın olmaz öyle.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 30.01.2018 19:13
Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

hain hırladı hırladı sonunda hakettiği cezayı aldı daha önce verilmeliydı geç alınmış karar

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 30.01.2018 18:44
ERAY ERAY

Pfdk ilk kez doğru bir karar verdi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet18
hayır1
cevapla 30.01.2018 16:31
cuma aktaş cuma aktaş

aynen

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır1
cevapla 30.01.2018 17:45
ALİ ALİ

SINIR DIŞI ALINACAK EN GÜZEL KARAR. ORALARI SEVİYORSA EĞER ORALARDA YAŞASIN ... KLAVYE DELİKANLILIĞI YAPMAYACAK HAİN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet16
hayır1
cevapla 30.01.2018 16:27
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