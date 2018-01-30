PKK çığırtanlığı yapan Naki'ye tarihi ceza

Türkiye'de terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan PKK'lı futbolcu Deniz Naki, Almanya'da kalacağını açıkladı. Naki, "güvenlik nedeniyle" Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi.

Terör propagandası suçundan 18 ay tecilli hapis cezasına çarptırılan Naki'nin, terör örgütü lehine çalışmalarını sürdürmek istediği için Almanya'da kalmayı tercih ettiği sanılıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA REKOR CEZA

TSK'nın Afrin'de teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda terör örgütüne destek olarak operasyona karşı çıkan Deniz Naki hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu rekor bir ceza vererek, Naki'nin futbol hayatını bitirdi.

İşte PFDK'dan yapılan o açıklama

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 30.01.2018 tarih ve 45 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- AMED SPORTİF FAALİYETLER KULÜBÜ sporcusu DENİZ NAKİ'nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle FDT'nin 42/1-a, 35/4. ve 4/2. Maddeleri uyarınca 3 YIL 6 AY MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ve 273.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ"