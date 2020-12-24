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    • 24.12.2020 15:59
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "" iddialarına sert tepki; "Gergerlioğlu 'cü bir teröristtir"

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ’ta yapılmasına yönelik iddialar hakkında, “ 'cü bir teröristtir, müptezeldir. ’na bu iftirayı atan ispatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır. Bu kadar açık söylüyorum” ifadelerini kullandı.

    Gergerlioğlu FETÖ'cü bir teröristtir
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen " Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.



    "BU İFTİRAYI ATAN İSPATLAMAZSA NAMUSSUZDUR, ŞEREFSİZDİR, HAYSİYETSİZDİR, ALÇAKTIR"
    Emniyet ekiplerinin 'ta yaptığı iddialarının tamamen yalan ve iftira olduğunu belirten , 'nun 'cü olduğunu vurguladı.



    Bakan Soylu, "FETÖ kalıntılarının, FETÖ artıklarının, FETÖ zihniyet kalmışlığının ve alışkanlığının bir takım tezahürlerini maalesef birileri hala göstermeye çalışmaktadır. Buna hep beraber şahit oluyoruz. Nereden yönlendirildiğini gayet iyi bildiğimiz bir güruh yıl boyunca bu karalama kampanyasını sürdürdü. Halen daha sürdürmeye devam etmektedir. En son Uşak ile ilgili bir iftira ortaya attılar.

    Bundan 2 buçuk, 3 ay önce Uşak Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü yalanladı. Sonra tekrar attılar. Bundan 5 gün önce tekrar yalanlandı. Kamera kayıtlarını tümüyle ortaya koydu. Ancak ne yazık ki dün Ana Muhalefet Liderinin hala bu yalanların arkasında durduğuna şahit olduk. Buradan söyleyeyim, Türk Polis Teşkilatı'na bu iftirayı atan ispatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır.


    Bu kadar açık söylüyorum. Şehadeti kendisine şeref nişanesi olarak gören Türk Polis Teşkilatı'nda, Avrupa'dan peydahlandığı belli olan, Pensilvanya'dan peydahlandığı belli olan çıplak arama iftirasını atmak alçaklık ve namusuzluktur. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla söylüyorum ki acizliktir. Bunu ispatlamayan da namusuzdur. Kimin peşine takılıyorsunuz. Bir terör örgütünün siyasi kanadından FETÖ'cü bir terörist olduğu herkes tarafından bilinen bir milletvekilinin, sözde bir milletvekilinin sözlerinin peşine takılıyorsunuz. Gergerlioğlu, FETÖ'cü bir teröristtir, müptezeldir" diye konuştu.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "çıplak arama" iddialarına sert tepki; "Gergerlioğlu FETÖ'cü bir teröristtir"