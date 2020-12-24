Bilim Kurulu kararları ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Koronavirüs önlemlerinin konuşulduğu ve salgının seyrinin ne yöne gittiğinin masaya yatırıldığı Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bilim Kurulu kararları ne olacak? Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.00'de yapılacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde yapılacak toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.
Bilim Kurulu, koronavirüsün Avrupa'da değişime uğramasıyla ilgili gelişmeleri değerlendirecek. Virüsün Türkiye'de yayılımını önlemek için atılacak adımlar ele alınacak.
Ayrıca son tedbirlerin vaka sayılarına etkisi de ayrıntılarıyla ele alınacak. Bir kez daha aşılama takvimi gözden geçirilecek, detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.
SINAVLAR İPTAL Mİ OLACAK?
MEB'den Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili yeni düzenlemeler konusunda basın açıklaması yapıldı. Buna göre ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.
Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecek.
İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla, 'o tarih' itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.
ORTAOKULLARA SEÇMELİ DERSLERE SINAV YOK
Hürriyet'ten Abdullah Şanlı'nın haberine göre ortaokullarda görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dinî bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak.
SINAVLAR 4 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR
Bakanlık "4 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla devam edecek ve bu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ve değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek" açıklamasını yaptı. Bakanlık ayrıca "2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere her bir dersten sadece bir sınav yapılacak. Bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile ilköğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarına ilişkin puanlar karneye yansıyacak" dedi.