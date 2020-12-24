Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bilim Kurulu kararları ne olacak?

ORTAOKULLARA SEÇMELİ DERSLERE SINAV YOK

Hürriyet'ten Abdullah Şanlı'nın haberine göre ortaokullarda görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dinî bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak.

SINAVLAR 4 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Bakanlık "4 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla devam edecek ve bu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ve değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek" açıklamasını yaptı. Bakanlık ayrıca "2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere her bir dersten sadece bir sınav yapılacak. Bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile ilköğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarına ilişkin puanlar karneye yansıyacak" dedi.