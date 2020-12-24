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    • 24.12.2020 16:03
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    'de korkunç ! aracı takla attı, 4 kişi yaralandı

    Son dakika haberi... 'in Tarsus ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak takla atan askeri araçtaki 4 , yaralandı. Hastanede tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Jandarma aracı takla attı! 4 yaralı

    'in Tarsus ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak takla atan askeri araçtaki 4 , yaralandı. Hastanede tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


    , Yeşiltepe Mahallesi Karabucak Caddesi üzerinde meydana geldi. İçerisinde dört jandarmanın bulunduğu askeri araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, ormanlık arazide ters şekilde durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan 4 asker, ekipler tarafından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen askerlerin tedavisi devam ediyor.

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    Haberler Güncel Mersin'de korkunç kaza! Jandarma aracı takla attı, 4 kişi yaralandı