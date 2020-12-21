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    • 21.12.2020 16:32
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    Son dakika: İletişim Başkanı 'dan 'li 'ye 'Türkçe Kur'an tepkisi: Bu saygısızlığa sessiz kalamayız

    ’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte Kur’an-ı Kerim’i Türkçe okutmuştu. İletişim Başkanı Altun, konuya ilişkin "İlahî kelamı nüzûluna aykırı bir biçimde, özünden koparırcasına, sözde semâ gösterisi eşliğinde Türkçe okumak “hoşgörü” kelimesiyle ifade edilecek bir olay değildir. Hoşgörü, her inancı özü ve şekli itibarıyla olduğu gibi kabul etmek ve saygı duymaktır." açıklamasında bulundu. Altun, "İslâm, özü ve şekliyle bir bütündür. İslâm’ın kaideleri “hoşgörü” kelimesi altında içi boşaltılacak değerler değildir. Bu saygısızlığa sessiz kalamayız. Bu saygısızlığın hangi hesaplarla yapıldığını çok iyi biliyoruz." dedi.


    İletişim Başkanı 'dan 'ye 'Türkçe Kur'an tepkisi geldi. İletişim Başkanı Altun, "İlahî kelamı nüzûluna aykırı bir biçimde, özünden koparırcasına, sözde semâ gösterisi eşliğinde Türkçe okumak "hoşgörü" kelimesiyle ifade edilecek bir olay değildir. Hoşgörü, her inancı özü ve şekli itibarıyla olduğu gibi kabul etmek ve saygı duymaktır." açıklamasında bulundu.


    Fahrettin Altun'un açıklamaları şu şekilde:

    , yaşamış olduğu onca badireye, inanç hürriyetine getirilen onca engelleme ve kısıtlamaya rağmen, bu toprakların değerlerine inanmış kadrolar tarafından uzun yıllar süren meşakkatli mücadelenin ardından yeniden hoşgörü ve demokrasi diyarına dönüştürülmüştür.

    Hoşgörü denildiği zaman akla ilk gelen bu toprakların sönmeyen kandili Hazreti Mevlânâ'nın vuslat gecesinde, ne yazık ki bizlere geçmişin kötü hatıralarını yeniden hatırlatacak kahredici bir olay vuku bulmuş, Kur'an'ı Azim'e ve Hz. Mevlânâ'ya büyük bir saygısızlık yapılmıştır.

    İlahî kelamı nüzûluna aykırı bir biçimde, özünden koparırcasına, sözde semâ gösterisi eşliğinde Türkçe okumak "hoşgörü" kelimesiyle ifade edilecek bir olay değildir. Hoşgörü, her inancı özü ve şekli itibarıyla olduğu gibi kabul etmek ve saygı duymaktır.

    İslâm, özü ve şekliyle bir bütündür. İslâm'ın kaideleri "hoşgörü" kelimesi altında içi boşaltılacak değerler değildir. Bu saygısızlığa sessiz kalamayız. Bu saygısızlığın hangi hesaplarla yapıldığını çok iyi biliyoruz.


    Despotik, baskıcı, yasakçı ve her türlü değerin silindiği karanlık geçmişlerini özleyenlere açıkça söylüyoruz; Türkiye, ne pahasına olursa olsun özlemini çektiğiniz o karanlık günlere hiçbir zaman dönmeyecektir.

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    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li İBB'ye 'Türkçe Kur'an tepkisi: Bu saygısızlığa sessiz kalamayız