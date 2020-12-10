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    • 10.12.2020 10:45
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    'li Belediye başkanı 'dan tuhaf bıyık talimatı!

    Geçtiğimiz günlerde koronavirüs hastaları hakkında skandal ifadeler kullanan ’li Belediye Başkanı , bu sefer de tuhaf bir talimatla gündeme geldi. Özcan’ın kılık kıyafet genelgesinde pes dedirten ‘bıyık’ talimatnamesinde “Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudağı geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur. Alt uçlar dudak hizasında kesilir” ifadeleri yer aldı.

    CHP'li başkandan tuhaf bıyık talimatı!

    Daha önce koronadan hayatını kaybeden yaşlılar için "Abartmaya gerek yok. Zaten bir ayakları çukurdaydı" diyen, mültecilerin aşevini kapatan, 'Artık zapt edemiyorum. Şebeke suyuna şap katacağım' ifadeleriyle hemşerilerine hakaret eden 'nun 'li Belediye Başkanı , akıllara ziyan bir kılık-kıyafet talimatı gündemde

    SAKALA YASAK GELDİ
    Özcan, 08.12.2020 tarihinde yayınladığı genelgede, "Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar aşırılığa kaçmayacak, sade bir kılık kıyafette olmaları, kıllık ve kıyafette birlik ve bütünlük içerisinde bulunmalarının sağlanması amaçlanmıştır" diyerek çalışanlarına sakalı yasaklayıp kravat takma zorunluluğu getirdi.

    BIYIK TARİFİNE BAK
    Talimattaki asıl bomba ise 'bıyık' maddesi oldu. Özcan talimatta akla ziyan bir bıyık tarifi yaptı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Talimattı şu ifadeler kullanıldı: "Görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıya favori bırakılmaz. Saçlar kulağı kapamayacak şekilde uzatılabilir. Temiz, bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudağı geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur. Alt uçlar dudak hizasında kesilir."

    UYMAYAN YANDI
    CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan Kılık kıyafet yazısında kurallara uymayan personele idari ceza uygulanacağı tehdidinde bulunularak şunlar kaydetti: "Konu ile ilgili olarak birim amirlerince gerekli tedbirlerin alınarak, personelin ikaz edilmesini, kılık ve kıyafetine özen göstermeyenler hakkında gerekli idari işlemin tesis edileceğinin bilinmesini, uygulanmada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesini önemle rica ederim. "

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    Haberler Güncel CHP'li Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan'dan tuhaf bıyık talimatı!