Çullama nasıl yapılır? Pratik hazırlanan ve lezzetli çullama tarifi!

Yemek programlarında yapılan lezzetler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor ve tarifi merak edilerek araştırılıyor. Sevdiklerine sunmak ve sofralarında yer vermek isteyenler Çullama nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Denemek isteyenler için pratik hazırlanan ve lezzetli çullama tarifini haberimizde derledik, siz de yaparak sevdiklerinize sunabilirsiniz.
PRATİK VE LEZZETLİ ÇULLAMA TARİFİ
Malzemeler:
2 yufka
1 tavuk göğüs eti
2 tavuk budu
1 soğan
3 su bardağı baldo pirinç
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tarçın
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı tavuk suyu
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı kavrulmuş çam fıstığı
1 tatlı kaşığı kuş üzümü
Tuz
Yapılışı:
Tavukları haşlayıp süzün, suyunu daha sonra kullanmak üzere kenara alın.
Tavuğun etlerini ayıklayıp ince uzun şeritler halinde didikleyin.
Pirinci bol suyla yıkayın, soğanı yemeklik doğrayın.
Zeytinyağını tencerede kızdırıp soğanları ilave edin.
Soğan kavrulunca pirinçleri ekleyip kavurmaya devam edin.
Tuz, karabiber, tarçın, dolmalık fıstık ve kuş üzümünü ekleyip karıştırın.
Son olarak 2 su bardağı sıcak su ilave edip kapağı kapalı halde pişmeye bırakın.
Pilav pişince böreğinizi yapmaya başlayın.
Orta boy fırın tepsisini tereyağıyla yağlayın.
Yufkalardan birini buruşturarak tepsiye yerleştirin
Üzerine pilavın yarısını ekleyin.
Haşladığınız tavuk parçalarını da pilavın üzerine düzgünce yayın.
Kalan pilavı tavukların üzerine ekleyin ve ikinci yufkayı da aynı şekilde tepsiye yerleştirin
Tereyağını eritip yufkanın üzerine fırın
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin ve üzeri kızarana kadar pişirin.
Üzeri kızarınca böreği fırından alıp üzerine 1 su bardağı tavuk suyunu gezdirin ve yeniden fırına verin.
5 dakika daha pişirdiğiniz çullamayı dilimleyip ılık servis edin.