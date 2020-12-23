CHP kendince rezaleti örtmenin formülünü bulmuştu. Tam bu formül devreye girdi, sular duruldu demişlerdi ki, bu kez son yıllarda bir partide görülen taciz tecavüz rezalet zincirine tanık oldu Türkiye. Bu da gerçek bir rezalet ve üzerinin örtülmesi gerekiyordu...

CHP yönetimi, günlerce sustu. Türkiye'nin bu tacizi unutacağını düşündü. Baktı ki olmuyor, devreye o bildiğimiz politikası girdi. Bu kez başrolde CHP'ye yakın medya vardı.

ÖZGÜR ÖZEL BAŞKAN ERDOĞAN'A "DİKTATÖR" DEDİ