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    • 23.12.2020 09:03
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    Son dakika: merkezli 4 ilde / operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberine göre merkezli 4 ilde, cezaevlerindeki / terör örgütü üyelerine finans sağladıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

    4 ilde PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
    Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından / terör örgütünün finans faaliyetleri ve cezaevi yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hükümlü ve tutuklu örgüt üyelerine finans sağladıkları tespit edilen 15 şüpheli belirlendi.




    Şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli , İstanbul ve İzmir ilerinde dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
    Şüphelilerin Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.
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    Haberler Güncel Son dakika: Balıkesir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var