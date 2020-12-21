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    • 21.12.2020 19:51
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    Son dakika: açıkladı! 2 /'lı terörist teslim oldu

    , / terör örgütüne mensup iki teröristin ikna çalışmaları neticesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylelikle 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 234'e yükseldi.

    2 PKK'lı terörist teslim oldu!

    , ikna çalışmaları kapsamında, / terör örgütünden kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 234'e yükseldi" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 PKK/KCK'lı terörist teslim oldu