İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları kapsamında, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 234'e yükseldi" denildi.
- Güncel
- 21.12.2020 19:48
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- Son Güncelleme:
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- 21.12.2020 19:51
Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 PKK/KCK'lı terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne mensup iki teröristin ikna çalışmaları neticesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylelikle 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 234'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları kapsamında, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.