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    • 16.12.2020 08:22
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    SON DAKİKA: merkezli 3 ilde terör örgütü /'ya şafak operasyonu

    Son dakika haberine göre, merkezli 3 ilde, terör örgütü /'ya yönelik soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

    AA
    Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK operayonu

    Adana merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Adana, Kocaeli ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı.

    Diyarbakır'da 3 Ekim'de etkisiz hale getirilen bir teröristin üzerinde ele geçirilen iki örgütsel pusulada yapılan inceleme sonucu isimlerine ulaşılan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


    Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, özel harekat desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında da önlem aldı.


    Ekipler, adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Adana merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya şafak operasyonu