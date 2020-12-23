BAHÇEDE MÜZİK YAYINI YASAK

İlan sitelerinde yer alan villalar için arama yapmaya devam ediyoruz. Konuştuğumuz başka bir kişi de kendi villasını kiraladığını söylüyor. Eğer arkadaş grubu ile kiralama yapacaksak bunun olmayacağını arkadaş grubu içinde en azından bir aile olması gerektiğini söylüyor. Bunun mümkün olduğunu söylediğimizde ayrıntıları paylaşıyor: "Günlük kiralama bedeli 2 bin 500 TL. 4 günlük ücret ise 10 bin TL. Yeme-içme size ait. Bahçede müzik yayını yapmak kesinlikle yasak. Ancak evin içinde müziğe bir şey diyemeyiz. Bu şartlar size uygunsa 7-8 kişiye villamı kiralayabilirim. Kendi villam olduğu için daha önceden kiralayacak kişiyi de görmem gerekiyor."