OKULLARDA YÜZ YÜZE SINAVLAR 4 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Cumartesi de sınav günü olacak Tüm yüz yüze sınavlar 4-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Telafi öğrencileri de bu tarihler arasında sınava girecek. Cumartesi günleri de sınav yapılabilecek. Öğrenciler sınava kadar işlenen tüm konulardan sorumlu olacak. Sınavın içeriğini MEB değil, okulların kendileri belirleyecek. Sınav tarihlerine okullardaki sınıf ya da alan zümre başkanları kurulunca karar verilecek. SINAVDA SÜRE 40 DAKİKA



Ortaokul ve liselerde her bir sınav için öğrencilere 40 dakika süre verilecek. Sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Bir günde her bir öğrenci için en fazla iki dersten sınav yapılabilecek.