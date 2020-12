LİSELERDE HER DERSTEN BİR SINAV

Karne notları her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile performans çalışmalarının puanlarına göre belirlenecek. Her dersten bir sınav yüz yüze olacak. Günde 3 sınav hazırlanabilecek. Performans çalışmaları yüz yüze, çevrim içi veya e-posta gibi diğer elektronik ortamlarda yapılabilecek. Sınavlar gruplar halinde, hijyen kuralları ve sosyal mesafe gözetilerek okullarda gerçekleştirilecek.