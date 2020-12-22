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    • 22.12.2020 16:37
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    "Hesap uzmanı" 'ndan pes dedirten açıklama: Organ ve ticareti yapan adamdan vergi alacaksın

    Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında "ne dediğinin farkında mı?" dedirten bir açıklamada bulundu. İllegal işlerden vergi alınmasını öneren Kılıçdaroğlu "Sen asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksın. ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan alacaksın." ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama, kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Vatandaşlar sosyal medyada "Herhalde uyuşturucu ve organ ticaretini yasal sanıyor" yorumunda bulundu. Kılıçdaroğlu daha önce de koronavirüse karşı önlem stratejisi olarak "kahvehanelerde her oyunda yeni deste açacaksın" önerisinde bulunmuştu.

    Genel Başkanı , partisinin Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

    Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, gündemde olan asgari ücret tartışmalarına beklenmedik bir açıdan yaklaştı.

    CHP Lideri, verginin alınması gereken yerlerden alınmadığını söyleyerek çetelerini ve organ mafyalarını işaret etti.

    "UYUŞTURUCU TİCARETİ, ORGAN TİCARETİ YAPANDAN VERGİ ALACAKSIN"
    Kılıçdaroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ticareti yapandan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" dedi.

    Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama, kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

    "ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"
    Skandal sözlere ilk tepki AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş'tan geldi. Muş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini alıntılayarak "Kılıçdaroğlu 'Organ ticareti ve uyuşturucu ticareti yapanlardan vergi alın' diyor. Yani bu işleri yasal hale getirin demiş oluyor. Bu adam dengeyi yitirmiş. Ne söylediğini bilmiyor! Allah akıl-fikir versin!" dedi.





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    Haberler Güncel "Hesap uzmanı" Kemal Kılıçdaroğlu'ndan pes dedirten açıklama: Organ ve uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın