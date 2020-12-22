CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, gündemde olan asgari ücret tartışmalarına beklenmedik bir açıdan yaklaştı.

CHP Lideri, verginin alınması gereken yerlerden alınmadığını söyleyerek uyuşturucu çetelerini ve organ mafyalarını işaret etti.





"UYUŞTURUCU TİCARETİ, ORGAN TİCARETİ YAPANDAN VERGİ ALACAKSIN"

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ticareti yapandan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" dedi.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama, sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Kılıçdaroğlu "Organ ticareti ve uyuşturucu ticareti yapanlardan vergi alın" diyor. Yani bu işleri yasal hale getirin demiş oluyor.



Bu adam dengeyi yitirmiş. Ne söylediğini bilmiyor!



Allah akıl-fikir versin! pic.twitter.com/AIujv0lj1B — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 22, 2020

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Skandal sözlere ilk tepki AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş'tan geldi. Muş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini alıntılayarak "Kılıçdaroğlu 'Organ ticareti ve uyuşturucu ticareti yapanlardan vergi alın' diyor. Yani bu işleri yasal hale getirin demiş oluyor. Bu adam dengeyi yitirmiş. Ne söylediğini bilmiyor! Allah akıl-fikir versin!" dedi.











