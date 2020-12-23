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    • 23.12.2020 15:11
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    - arasındaki uçuşlar yeniden başladı

    İngiltere'de meydana gelen koronavirüs mutasyonu sonrası tedbir amaçlı kapatılan ile arasındaki uçuşlar, bugünden itibaren yeniden başlatıldı.

    O ülke ile uçuşlar yeniden başladı

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü () ile arasındaki uçak seferlerinin yeniden başladığını bildirdi.

    SHGM tarafından yayımlanan notam (havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) doğrultusunda, Hollanda, yeni tip koronavirüs mutasyonuna yönelik önlem amaçlı kararlaştırılan uçuş kısıtlamaları listesinden çıkarıldı.

    Hollanda ile Türkiye arasındaki uçuşlar bugünden itibaren yeniden başlatılırken, İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'ya yönelik uçuş kısıtlaması ise sürüyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığının bildirilmesi nedeniyle, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını açıklamıştı.

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    Haberler Güncel Türkiye-Hollanda arasındaki uçuşlar yeniden başladı