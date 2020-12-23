"İPTAL EDİLMİŞTİR"

Festival kapsamında düzenlenecek programın iptalini İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından duyurdu. Bir vatandaşın 'Sayın Valim, bu rezalete herhalde yarın izin vermezsiniz diye düşündüm' yazılı paylaşımı alıntı yapan Vali Köşger, paylaşımına 'Bu program iptal edilmiştir' açıklamasında bulundu.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İzel Rozental'ın moderatörlüğünü yapacağı programda Türkiye'yi ve İslam dinini eleştiren karikatüristler Plantu ve Kichka'nın katılacak olması, vatandaşların büyük tepkisini çekmiş, sosyal medyada #İzmirdeCharlieHebdoyaHayır hashtagi ile paylaşımlar yapılmıştı.