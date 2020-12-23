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    • 24.12.2020 00:19
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    'li 'nin '' adı altında düzenleyeceği ihanet söyleşisi iptal edildi!

    'li 'nin organize ettiği kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan ve Türk-İslam düşmanlığıyla tanınan ve Plantu isimli iki karikatüristin katılacağı 'Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah' söyleşisi iptal edildi. iptali sosyal medya hesabından duyurdu.

    İhanet festivali durduruldu

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mizah Festivali' adı altında düzenleyeceği ihanet festivali iptal edildi.

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Mizah Festivali'nin tepki çeken programının iptal edildiğini sosyal medyadan duyurdu.

    TÜRK-İSLAM DÜŞMANI KARİKATÜRİSTLER
    24 Aralık günü İzmir Mizah Festivali kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan ve Türk-İslam düşmanlığıyla tanınan Michel Kichka ve Plantu isimli iki karikatüristin katılacağı 'Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah' söyleşisi iptal edildi.


    Michel Kichka


    Plantu

    "İPTAL EDİLMİŞTİR"
    Festival kapsamında düzenlenecek programın iptalini İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından duyurdu. Bir vatandaşın 'Sayın Valim, bu rezalete herhalde yarın izin vermezsiniz diye düşündüm' yazılı paylaşımı alıntı yapan Vali Köşger, paylaşımına 'Bu program iptal edilmiştir' açıklamasında bulundu.

    TEPKİ ÇEKMİŞTİ
    İzel Rozental'ın moderatörlüğünü yapacağı programda Türkiye'yi ve İslam dinini eleştiren karikatüristler Plantu ve Kichka'nın katılacak olması, vatandaşların büyük tepkisini çekmiş, sosyal medyada #İzmirdeCharlieHebdoyaHayır hashtagi ile paylaşımlar yapılmıştı.
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    Haberler Güncel CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mizah Festivali' adı altında düzenleyeceği ihanet söyleşisi iptal edildi!