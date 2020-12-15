DOĞRU SÖYLÜYOR İHRACI YANLIŞ!

Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti'den ihraç edilmesi de araştırmada yer aldı. Katılımcıların yüzde 44,5'i "Söyledikleri doğru, ihraç edilmesi yanlış" derken, yüzde 37,5'i "Söyledikleri yalan, ihraç edilmesi doğru" dedi. Katılımcıların yüzde 13,1'i "Söyledikleri doğru ama partisine zarar verdiği için ihracı normaldir" yanıtını verirken, yüzde 4,9'u ise "Söyledikleri yalan ama ihraç edilmesi de yanlış" diye cevapladı. Her dört İYİ Partili' den birisinin Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini yanlış bulduğunu değerlendirmesi dikkat çekti.