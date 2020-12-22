"DAHA BELİRGİN NETİCELER ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür" ifadelerine yer verdi.