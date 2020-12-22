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    • 22.12.2020 19:56
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    Son dakika: 22 Aralık koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu | Kovid-19'da son durum

    Son dakika haberi... koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. 'de bugün koronavirüs salgını nedeniyle 251 vatandaş yaşamını yitirdi. , "Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız" dedi.

    AJANSLAR

    Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.



    BİRLİKTE MÜCADELE GÜÇLÜ NETİCE VERECEK
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek" dedi.



    NETİCE ALMAYA BAŞLADIK
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (21 Aralık) tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık" ifadelerini kullandı.


    Sağlık Bakanlığı 20 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.

    "DAHA BELİRGİN NETİCELER ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür" ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 22 Aralık koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu | Kovid-19'da son durum