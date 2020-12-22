Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.12.2020 17:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.12.2020 17:01
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Başkanı Şentop, 'da temaslarda bulundu!

    Son dakika haberi... Başkanı , dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretinin ikinci gününde başkent Üsküp'teki temaslarını sürdürdü.

    TBMM Başkanı Şentop'tan Makedonya'da kritik temaslar!

    Başkanı ve beraberindeki heyet, Başkanı Salih Murat ve Anayasa Mahkemesi üyeleriyle bir araya geldi.

    Üsküp'ün içinden geçen Vardar Nehri'nin iki yakasını birleştiren ve şehirdeki en önemli Osmanlı eserlerinden olan Taşköprü'yü de gezen Şentop, daha sonra tarihi 'nı ziyaret etti.

    Eski Üsküp Çarşısı ziyaretinde halkın büyük ilgisiyle karşılaşan Şentop ve beraberindeki heyet, sık sık durarak çevredekilerle sohbet etti. Şentop, bir esnafın çay davetini de geri çevirmedi.

    Çarşının ardından Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğini () de ziyaret eden Şentop'a MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin tarafından hediye takdim edildi.

    TBMM Başkanı Şentop, Kalkandelen şehrindeki Uluslararası Maarif Okullarında düzenlenecek Türkçe Eğitim Günü programına da katılacak.

    Başkent Üsküp'te dün yapılan programına katılan Şentop, dün ayrıca Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Meclis Başkanı Talat Caferi ve Zoran Zaev ile görüşmeler yapmıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu!