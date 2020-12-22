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    • 22.12.2020 19:00
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    'nin desteğiyle bölgesinde yer alan 'da ilk "dijital" un fabrikası açıldı

    'nin desteğiyle ve Yerel Meclisi iş birliğiyle ile terörden temizlenen Tel Abyad ilçesinde ilk "dijital" un fabrikası ve tohum çoğaltma kurumu açıldı.

    Tel Abyad'da ilk dijital un fabrikası açıldı

    Terörden temizlenen ilçesinde, Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve Başbakanı Abdurrahman Mustafa'nın katılımıyla ilk dijital un fabrikası ve tohum çoğaltma kurumunun açılış törenine katıldı.

    ve , kurdeleyi kesmesinin ardından fabrikanın uyarı ziline basarak un üretimini başlattı.

    Erin ve beraberindekiler, günlük ortalama 36-37 ton üretim kapasitesine sahip olan fabrikanın bölümlerini gezdi.

    TOHUM ÇOĞALTMA GENEL KURUMU AÇILDI
    Fabrikanın açılış töreninin ardından Vali Erin ve Başbakan Mustafa, bölgede mahsul veriminin iyileştirmesi için 'nin desteğiyle Suriye Geçici Hükümeti ve Tel Abyad Yerel Meclisi'nin iş birliğiyle kurulan Tohum Çoğaltma Genel Kurumunun açılışını gerçekleştirdi.

    İkinci kurdeleyi kesen Erin ve Mustafa, kurum binasının avlusuna bir hurma fidanı dikti.

    Bin metrekare alanda kurulan Tel Abyad dijital un fabrikasında, yüksek teknolojiye sahip makinalar kullanılarak el değmeden un üretilecek.

    Günlük azami 50-60 ton üretim kapasitesine sahip fabrikada, 30 kişiye istihdam fırsatı sağlanacak.

    Fabrikanın kurulması, halihazırda unu Türkiye'den ithal eden bölge halkı için vakit ve maliyet tasarrufu sağlamış olacak.

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    Haberler Güncel Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Tel Abyad'da ilk "dijital" un fabrikası açıldı