Troller, " Çin treni Halkalı 'da kaldı" diye alaya aldı. Cumhuriyet Halk Partililer de peşine takıldı. Ama o tren dün 15 gün süren yolculuğunun ardından Çin'in Xian kentine ulaştı. İstanbul 'dan yola çıkan ilk ihracat trenimiz dün Xi'an kentine ulaştı.15 gün süren yolculukta 42 konteyner dolusu beyaz eşya Çin'e taşındı.Kesintisiz yolculuk, Demir İpek Yolu 'na karşı olanları da uzantılarını da şaşırttı.Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu bu sonucu "Demiryolu Zaferi" diye tanımladı.

Başkan Erdoğan, K. Marmara Otoyolu'nu açtı. Treni diline dolayanlara mesaj yolladı: Tren Halkalı'da" diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Trenimiz Çin'e ulaştı.4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlanan tren Gürcistan Kazakistan ve Çin'de 8 bin 693 kilometre kat etti. CHP 'nin kanalında Özlem Gürses , "Tren Halkalı'da durdu" yalanını attı. Yandaşlar üzerine atladı:

Başkan Erdoğan, dün Kuzey Marmara otoyolunun son etabının açılışına katıldı. "Ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar, sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. 2023, Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacak" açıklaması yaptı.ana transit geçiş yolu olması hedeflenen vekoridorun önemli güzergâhlarından olan Kuzey Marmara otoyolunun son kesimi,katıldığı törenle hizmete girdi. Erdoğan,Her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Başarılı olamadılar. Ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum.İstanbul'dan hareket eden trenimiz 12 günde Çin'e ulaştı.adım atılmış oldu.Biz Türkiye için çalışmaya üretmeye mücadele etmeye devam edeceğiz.yeni bir zafer yılı olacaktır.Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız.