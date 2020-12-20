2 KITA, 2 DENİZ VE 5 ÜLKEDEN GEÇTİ

2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen ihracat treni 15 günde Çin'in Xi'an şehrine ulaştı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra Bükü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını kullanarak yurt dışındaki ilk durağı Gürcistan'a ulaşan ihracat treni burada 220 kilometre, Azerbaycan'da 340, Hazar Denizi'nde 420, Kazakistan'da 3 bin 200, Çin'de ise 2 bin 100 kilometre yol kat etti. Türkiye'de üretilen bin 400 soğutucu beyaz eşyanın bulunduğu ihracat treni bin 100 kilometresini Türkiye topraklarında olmak üzere toplamda 8 bin 963 kilometre yol kat etti.