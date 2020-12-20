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    • 20.12.2020 22:38
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    ’e giden ikinci treni Çerkezköy’den yola çıktı!

    'dan yola çıkan ilk treninin 'in Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğu tamamlandı. İlk trenin ardından ardından Çin’e giden ikinci ihracat treni de Çerkezköy'den yola çıktı.

    takvim.com.tr
    İkinci tren yola çıktı

    İstanbul'dan Çin'e doğru yola çıkan ve CHP'li isimler ve CHP medyasının 'Çin treni Halkalı'ya döndü' yalanlarıyla gündeme oturan ilk yük treni 8 bin 693 kilometrelik kesintisiz yolculuğunu tamamladı.

    2 KITA, 2 DENİZ VE 5 ÜLKEDEN GEÇTİ
    2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen ihracat treni 15 günde Çin'in Xi'an şehrine ulaştı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra Bükü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını kullanarak yurt dışındaki ilk durağı Gürcistan'a ulaşan ihracat treni burada 220 kilometre, Azerbaycan'da 340, Hazar Denizi'nde 420, Kazakistan'da 3 bin 200, Çin'de ise 2 bin 100 kilometre yol kat etti. Türkiye'de üretilen bin 400 soğutucu beyaz eşyanın bulunduğu ihracat treni bin 100 kilometresini Türkiye topraklarında olmak üzere toplamda 8 bin 963 kilometre yol kat etti.

    İKİNCİ TREN YOLA ÇIKTI
    İlk trenin ardından ardından Çin'e giden ikinci ihracat treni de Çerkezköy'den yola çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, "#ÇinTreniNerede2 - Çerkezköy, Tekirdağ Çin'e giden ikinci ihracat trenimiz Çerkezköy'den yola çıktı." ifadelerine yer verildi.

    ÇİN TRENİ YALANLARI
    Halk TV sunucusu Özlem Gürses Çin'e giden ilk ihracat treninin İstanbul Halkalı'da durduğunu iddia etmil ve ardından rezil olmuştu.

    Daha sonra FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, FOX TV Ana Haber Suncusu Gulbin Tosun ile FOX TV muhabiri Merve Görgün de trenin İstanbul Maltepe ilçesinde durduğu yalanını haberleştirdi.
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