Sığınaklarda yapılan aramalarda ,1 bixi makineli tüfek, 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 100 kilogram amonyum nitrat, 2 kilogram plastik patlayıcı, 1 roketatar, 2 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, 1 el yapımı el bombası, 37 elektrikli fünye, 100 metre infilaklı fitil, 2 anahtar sistemi, 2 TNT kalıbı, 1 güneş paneli, 60 adet 4'lü pil bloğu, bin adet 12.7 mm doçka fişeği, bin 500 adet 7.62 mm bixi makinalı tüfek fişeği, 2 bin 50 adet 7.62 mm kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 100 adet 5.56 mm M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 bin 200 metre kablo, 100 elektrik devre kartı, 1 lazer metre, 1 balyoz, 1 keser, 10 kilo çivi, 70 kitap, 15 boş defter, 100 kalem 448 kilo çeşitli gıda malzemesi, inşaat, mutfak ve giyecek malzemesi ele geçirildi.