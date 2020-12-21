Cevher fıtrat olarak hassastır. Buna binaen ifade verdiğini düşünüyorum. Olaydan 11 gün sonra dışarı çıkacaktı, 'Sana mesaj atacağım' dedi. Arabayı da almayınca halinden şüphelendim. Evden ayrıldıktan sonra diğer oğlumuza bir şey söylemememi yazdığı mesajı geldi. Annesi bizdeydi, panik oldu, kendisine bir şey mi yapacak diye. Yarım saat sonra da karakoldan çağırdılar. Karakolda durumu öğrendim. Eşime epilepsi teşhisi konuldu. Bazı şeyleri unutuyordu. İlk başlarda onun öldürdüğünü düşünmüyordum. Ancak Adli Tıp raporu geldikten sonra ve unutkanlıklarını düşününce eşimden şüphelendim. Bu yüzden şikayetçi oldum" dedi.