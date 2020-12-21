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    • 21.12.2020 10:40
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    duyurdu! Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

    'ndan gelen son dakika haberine göre, bölgesinde sızma girişiminde bulunan 4 'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    , bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi