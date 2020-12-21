YUNAN POLİSİ ZULÜM UYGULADI

Yunanistan'ın göçmenlere yaptığı insanlık dışı uygulamalara maruz kalan bir göçmen yaşadığı dehşeti anlattı. Yunan polisi tarafından 4-5 saat arasında alı koyuldukları ifade eden şahıs, paralarının ve çantalarının alındığını belirtti. Yunan polisinin kadınlara da şiddet uyguladığını belirten göçmen Yunanistan'ın kendilerini botla denize bıraktığı söyledi. Botun patlaması sonucu boğulma tehlikesi yaşadıklarını ifade eden şahıs kendilerini Türk Sahil Güvenliği ekiplerinin kurtardığını söyledi.

BAKAN SOYLU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı tavrı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.