M.Ç. şu ifadeleri kullanıyor:

"Bu noktada dün akşam Ekrem abi (Ekrem Dumanlı) ile yaptığımız görüşmede abilerimizin web sitelerinde aynı anda ilgili davaların içeriklerinin de bulunması kararlaştırıldı. Mesela AFY (Ali Fuat Yılmazer) sitesinde dinlemeler, Hrant Dink, El Kaide gibi dava ve başlıklar, Yurt Atayün sitesinde Tahşiye, Selam Tevhid, Yakup Saygılı da 17-25 gibi.."

FETÖ'NÜN 7 HAZİRAN SEÇİMLERİNDEKİ UMUDU HDP!

7 Haziran 2015 yerel seçimlerinden bir gün önceki kayıtlarda ise eski emniyet müdürü M.Ç'nin bir başka FETÖ mensubu ile seçim sonuçlarına dair yaptığı görüşme yer alıyor. Görüşmede; M.Ç, AK Parti için "Tez zamanda biter inşallah bu zulüm iyice azıttılar" iddiasında bulunuyor. Bağımsızların İstanbul'da kazanacağını iddia eden M.Ç, "HDP geçer" gibi bir yorumda da bulunuyor.

İŞTE O BEŞ MADDELİK TALİMAT

FETÖ mensubu eski Emniyet Müdürü M.Ç.'nin 19 Ocak 2016 tarihli 5 maddelik talimatında şu ifadeler yer alıyor:

1- Belirlenecek arkadaşlarımıza abilerimize web sitesi ya da blog sitelerin yapılması. Bu siteler başlangıç olarak seçime giren AYF (Ali Fuat Yılmazer), YA, NA, YS. Fakat uygun görülürse ki kanaatim budur, Serdar Bayraktutan, Hayati Başdağ, Ömer Köse, Yasin Topçu, Hüseyin Korkmaz gibi belirleyeceğimiz isimlere de site yapılması. Bu noktada dün akşam Ekrem abi (Ekrem Dumanlı) ile yaptığımız görüşmede abilerimizin web sitelerinde aynı anda ilgili davaların içeriklerinin de bulunması kararlaştırıldı. Mesela AFY (Ali Fuat Yılmazer) sitesinde dinlemeler, Hrant Dink, El Kaide gibi dava ve başlıklar, Yurt Atayün sitesinde Tahşiye, Selam Tevhid, Yakup Saygılı da 17-25 gibi.

2- Adı geçen abilerin Facebook, Twitter, Youtube gibi mecralarda hesap yoksa oluşması ve yönetilmesi. Bu yönetiminde web sitesi ile senkronize yürümesi.