ATA-AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF vize sonuç sorgulama ekranı!

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Son yapılan sınavın sonuçları 6 gün içinde erişime açılmıştı. Online vize sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!



Yapılan açıklamada, '2020-2021 Güz Yarıyılı Online Vize Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir.' denildi.