ATA-AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF vize sonuç sorgulama ekranı!

Atatürk Üniversitesi bünyesinde üniversite eğitimini açıktan tamamlamaya çalışan öğrenciler ATA-AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. 11 Kasım'da tamamlanan sınavdan sonra yıl sonuna az bir zaman kala sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF vize sonuç sorgulama ekranı açıldı mı, konuya dair Atatürk Üniversitesi'nde açıklama geldi mi? İşte tüm bilgiler…
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi yarıyılı online sınavları 30 Kasım ve 11 Aralık tarihleri aralığında tamamlandı. ATA AÖF sınav sonuçlarının henüz ne zaman açıklanacağı belirlenmedi. Konuya ilişkin açıklama gelirse haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Son yapılan sınavın sonuçları 6 gün içinde erişime açılmıştı. Online vize sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
Yapılan açıklamada, '2020-2021 Güz Yarıyılı Online Vize Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir.' denildi.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF SINAV TARİHLERİ
Atatürk Üniversitesi " DGS Ek Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM Başkanlığı tarafından henüz açıklanmaması nedeni ile, daha önce 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı vize sınavlarının, 30 Kasım – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır." açıklamasında bulundu. Sınavlar esinav.ataaof.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte ATA AÖF detaylı sınav tarihleri;
Güz dönemi ara (vize) sınavı 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihlerinde,
Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 02-03 Ocak 2021 tarihlerinde,
Güz dönemi bütünleme sınavı 06-07 Şubat 2021 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı ara sınavları 03-04 Nisan 2021 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı final sınavları 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde
2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavları 25 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.