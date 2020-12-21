B117 virüsü nedir? B117 belirtileri nelerdir? B117 Türkiye’de var mı?

B117 BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüsün tam olarak hangi belirtilerle kendini gösterdiği kesin olarak bilinmese de Prof. Dr Tevfik Özlü, tedbirli olunması gerektiğini, tedbir alınmadığı halde çok tehlikeli senaryolarla karşılaşma ihtimalinin olduğu aktarmaktadır.

B 117 VİRÜSÜ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mutasyona uğrayan ve korona virüsten dahi daha tehlikeli olduğu öngörülen B 117 virüsünün özellikleri:

- Genetiğinde benzersiz değişiklikler tespit edildi.