B117 virüsü nedir? B117 belirtileri nelerdir? B117 Türkiye’de var mı?

B117 belirtileri nelerdir? B117 virüsü nedir? Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada zor günler yaşanırken, İngiltere'de virüsün mutasyon geçirdiği tespit edildi. B117 adı verilen yeni virüs türünün ortaya çıkmasıyla tüm dünyada alarma geçildi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke İngiltere ile uçuşları durdurdu.
B117 VİRÜSÜ NEDİR?
B 117 virüsü koronavirüse göre yüzde 70 hızlı bulaşan bir virüstür. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir.
Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor.'' açıklamalarını yaptı.
B117 BELİRTİLERİ NELERDİR?
Virüsün tam olarak hangi belirtilerle kendini gösterdiği kesin olarak bilinmese de Prof. Dr Tevfik Özlü, tedbirli olunması gerektiğini, tedbir alınmadığı halde çok tehlikeli senaryolarla karşılaşma ihtimalinin olduğu aktarmaktadır.
B 117 VİRÜSÜ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Mutasyona uğrayan ve korona virüsten dahi daha tehlikeli olduğu öngörülen B 117 virüsünün özellikleri:
- Genetiğinde benzersiz değişiklikler tespit edildi.
- Korona virüse göre % 70 daha bulaşır
- ACE-2 bağlanma afinitesini artırıyor.
- R0 oranında artış ~ +0,4
- Londra'daki son vakaların %62'sini oluşturduğu tespit edildi.