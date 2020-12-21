Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımlanan mesajda, 57 yıl önce bugün Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik planlı ve vahşice saldırılar başlatıldığı hatırlatıldı.
"ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ"
Mesajda, 21 Aralık 1963'de başlatılan kanlı saldırılara ilişkin, "Ada'daki çatışmaların da başlangıcını oluşturan ve tarihe 'Kanlı Noel' olarak geçen bu saldırıların yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama
57 yıl önce bugün, Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yönelik planlı ve vahşice saldırılar başlatıldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2020
Adadaki çatışmaların da başlangıcını oluşturan ve tarihe #KanlıNoel olarak geçen bu saldırıların yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/vDLmwDi8Oi