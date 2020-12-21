Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.12.2020 19:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.12.2020 20:10
    ABONE OL

    'ndan "" mesajı: Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz

    (MSB), tarihine "" olarak geçen saldırılarında şehit olanlar için dan anma mesajı yayımladı.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımlanan mesajda, 57 yıl önce bugün Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik planlı ve vahşice saldırılar başlatıldığı hatırlatıldı.



    "ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ"
    Mesajda, 21 Aralık 1963'de başlatılan kanlı saldırılara ilişkin, "Ada'daki çatışmaların da başlangıcını oluşturan ve tarihe 'Kanlı Noel' olarak geçen bu saldırıların yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.



    İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Kanlı Noel" mesajı: Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz