



İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama

57 yıl önce bugün, Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yönelik planlı ve vahşice saldırılar başlatıldı.



Adadaki çatışmaların da başlangıcını oluşturan ve tarihe #KanlıNoel olarak geçen bu saldırıların yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/vDLmwDi8Oi