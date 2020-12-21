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    Son dakika: Komisyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü

    Son dakika heri... , AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü.

    İHA
    Türkiye ile AB arasında önemli görüşme

    Son dakika heri... , AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü.

    Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinin takibi için, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüşmüştür" ifadeleri kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü