Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinin takibi için, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüşmüştür" ifadeleri kaydedildi.