'UYANDIRILINCA ÇOK HEYECANLANDIM'

Yoğun bakımda uyutulduğu 64 günü hiç hatırlamadığını kaydeden Başkan Böcek, ilk uyandırıldığında çok heyecanlandığını söyledi. Böcek, "Yani o anlar çok heyecan dolu. Bir anda bakıyorsun, tabi o zamanlar üzerimde boğazımda ciğerle ilgili biraz sıkıntılı anlar vardı. Gözümüzü açtık, Akdeniz Üniversitesi'ndeyiz. Tabi ben Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan hanıma ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM'

Koronavirüsle mücadelesi sırasında belediyede ve parti içinde yaşananlara da değinen Böcek, yazdığı mektupta CHP'ye yönelik eleştirileriyle ilgili de şunları söyledi:

"Şunu samimiyetle söylüyorum. Ben aile terbiyesi ve devlet terbiyesi almış birisi olarak çeyrek asır gibi Antalya'da doğup büyüdüğü yere hizmet eden birisiyim. Ben ölüm döşeğindeyken, bazen ölüm haberleri yazanlar, bazen bu koltuk sevdasına düşenler, sayısı çok azdır onların. Dışardan ben hiçbir partiden bunları duymadım. Ancak şunu söyleyeyim. Genel Başkanım ziyaretime geldi. Telefonla tekrar görüşüyoruz. Belediye başkanlarımızla görüşüyoruz. Ama ben Mevlana'nın 'Dün dünde kaldı cancağazım, bugün güzel şeyler söylemek lazım' dediği gibi. Ben aynı azim ve kararlılıkla işime devam ediyorum. Yani kimseye kırgın değilim. Ama yapılanlar ahlaki yönden veya nezaket kurallarına çok aykırıydı."

MEKTUP KILIÇDAROĞLU'NA ULAŞTI

Birkaç gün önce yayımladığı sitem dolu mektubunu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dahil bütün parti yönetimine de ilettiğini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu mektubu her yere gönderdim. 'Hiç canını sıkma' dedi herkes. Zaten ben halkıma söz verdim. Halka hizmet hakka hizmettir. Aynı azim ve kararlılıkla Antalya'da hemşerilerime hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.