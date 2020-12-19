Kadir Aydar kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet operasyonunun yankıları sürüyor. Polis ekipleri, rüşvet aldıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi ve 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında eski başkan Kadir Aydar da bulunuyor. Peki, Kadir Aydar kimdir? Ceyhan Belediyesi hangi partiden?