BABA PORNOGRAFİK VİDEOLAR İZLİYORMUŞ

Şüpheliler Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş'ın çocukları olan E.Ç.'nin 04 Kasım 2020 tarihli ifadesinin de yazılı olduğu iddianamede, E.Ç., ifadesinde 2019 yılı Aralık ayında annesiyle yemek götürmek amaçlı babasının ikamet ettiği eve gittiklerini, eve gittiklerinde babasını alkol alırken gördüğünü, annesinin babasına Hande'nin öldürülmesiyle ilgili sorular sorduğunu, annesinin 'Hande'yi sen mi öldürdün?' şeklinde sorduğu soru sonrası babasının, 'Evet ben öldürdüm' şeklinde cevap verdiğini söyledi. İddianamede E.Ç.'nin 'Bu ifadeyi ne amaçla kullandığını tam olarak anlayamadım. Sonrasında sinirlenerek bize, 'Defolup gidin. Beni yalnız bırakın bir daha gelmeyin' şeklinde sözler söyledi. Bunun üzerine annem ile ben oradan ayrıldık. Ben ilkokul 4. sınıfa gittiğim dönemde sabahları kalktığım da çizgi film izlemek için televizyonu açtığım da direk pornografik videolar ve pornografik kanallar karşıma çıkardı. Babam, annemden ayrı yaşamaya başlayıncaya kadar yukarıda bahsettiğim şekilde devamlı pornografik içerikli videolar izlerdi. Hatta bu konu hakkında babamı izlememesini, izleyecekse de CD'leri televizyonda bırakmaması şeklinde defalarca uyarsam da babam izlemeye devam ederdi' sözlerine ifadesinde yer verdiği aktarıldı.

BABAYA GÖRE KATİL ÜVEY ANNE

5 Kasım 2020 tarihinde göz altına alınan Nezih Çinkitaş'ın alınan ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin babanın 'Cinayet olayından 2-3 ay kadar evvel hafta sonu bir gün hepimiz evdeyken Şehnaz, 'ben bir rüya gördüm. Bu evden bir cenaze çıkacak' deyince, ben de, 'saçmalama, ağzını hayra aç, evde hasta yok, yaşlı yok' dedim. O da bana, 'korkma, korkma sen değil, ben değil, içerideki' diyerek kızım Hande'yi kastetti. Hande'de bunu duymuş, birkaç gün sonra benim anneme bu durumu bahsederek, 'babaanne, bu kadın beni öldürecek' demiş. Annem de kendisine, 'burası dağ başımı' demiş. Sonrasında da kızım öldürüldü. Şehnaz Çinkitaş ruh hali bozuk bir insandır. Her kadını benim metresim, dostum saymaktadır" dediği anlatıldı.

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılığın düzenlediği iddianamede, olayın nasıl meydana geldiği, şüphelilerin çelişkili ifadeleri, şüphelilerin ifadeleri ile HTS kayıtları arasındaki çelişki, Nezih Çinkitaş'ın cep telefonunun sadece olay tarihinde işyeri ve cinayetin işlendiği ikameti olan İçerenköy mahallesinde HTS kayıtlarının tespit edildiği, olayda kullanılan bıçağın kesici kısmında şüpheli Nezih Çinkitaş'a ait DNA'nın bulunması açıklandı. Şüpheli Şehnaz Çinkitaş'ın ve şüpheli Nezih Çinkitaş'ın olay gününde cinayetin işlendiği evde olduklarının anlaşılması, ifadelerine yönelik çelişkilerin varlığı ve olay tarihinde olayın gerçekleştiği eve şüpheliler haricinde başka birilerinin geldiğine dair delil bulunmadığı ve şüphelilerin evde oldukları sırada cinayeti birlikte işledikleri algısı ve tüm bu deliller dikkate alındığında, şüphelilerin birlikte hareket ederek maktulü canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürdükleri için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Savcılığın hazırladığı iddianamenin kabul edilmesinin ardından, şüpheliler Nezih ve Şehnaz Çinkitaş'ın yargılanmalarına başlanacak.