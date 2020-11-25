Türkiye'de her gün en az bir kadın katlediliyor, onlarcası da şiddet görüyor. İşlenen her cinayetin ardından, 'Kadın cinayetleri son bulsun' çığlıkları yükselse de öldürülen kadın sayısı her geçen gün artıyor. Muğla'da eski sevgilisi tarafından katledilen üniversiteli Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin (55) de kadın cinayetlerinin artık son bulmasını istiyor.
'BU ACI GEÇMİYOR'
'Kadın ölümleri yüreğimi acıtıyor' diyen anne Gültekin, "Pınar'dan önce de TV'de hep kadınların öldürüldüğünü görürdüm ama aklıma hiçbir evladım gelmedi. Pınar öldükten sonra da bir şey değişmedi. Yine gencecik kızlar öldürülüyor. Kızımın acısını hâlâ yaşıyorum. Bu acı geçmiyor. Her annenin de benim gibi yüreği acıyordur" dedi.
Milliyet'in haberine göre, yasaların yetersiz olduğunu vurgulayan anne Gültekin, "Bu katiller hak ettiği cezayı almış olsa, bu kadar kadın öldürülmez. Ne de olsa birini öldürdükten sonra hapisten çıkacaklarını biliyorlar. Bildikleri için de öldürmeye devam ediyorlar. Ben her gün 'Kadın cinayetleri son bulsun' desem de bir şey değişmeyecek. Eğer bilsem ki değişecek nefesim kesilene kadar çıkar her gün konuşurum. Benim konuşmamla olacak iş değil. Eğer olsaydı, Özgecan'ın annesi konuştuğunda, Emine Bulut'un annesi konuştuğunda ya da binlerce öldüren kadının annesi konuştuğunda bir şeyler değişirdi. Bizim konuşmamızla olacak iş değil, yasaların değişmesi gerekiyor. Yasalar değişsin kadın katilleri, caniler ömürleri boyunca hapisten çıkmasın ki, başka kadınlar da ölmesin. Yasalar değişmezse her gün bir kadın ölmeye devam edecek" diye konuştu.
'BU ACI GEÇMİYOR'
'Kadın ölümleri yüreğimi acıtıyor' diyen anne Gültekin, "Pınar'dan önce de TV'de hep kadınların öldürüldüğünü görürdüm ama aklıma hiçbir evladım gelmedi. Pınar öldükten sonra da bir şey değişmedi. Yine gencecik kızlar öldürülüyor. Kızımın acısını hâlâ yaşıyorum. Bu acı geçmiyor. Her annenin de benim gibi yüreği acıyordur" dedi.
Milliyet'in haberine göre, yasaların yetersiz olduğunu vurgulayan anne Gültekin, "Bu katiller hak ettiği cezayı almış olsa, bu kadar kadın öldürülmez. Ne de olsa birini öldürdükten sonra hapisten çıkacaklarını biliyorlar. Bildikleri için de öldürmeye devam ediyorlar. Ben her gün 'Kadın cinayetleri son bulsun' desem de bir şey değişmeyecek. Eğer bilsem ki değişecek nefesim kesilene kadar çıkar her gün konuşurum. Benim konuşmamla olacak iş değil. Eğer olsaydı, Özgecan'ın annesi konuştuğunda, Emine Bulut'un annesi konuştuğunda ya da binlerce öldüren kadının annesi konuştuğunda bir şeyler değişirdi. Bizim konuşmamızla olacak iş değil, yasaların değişmesi gerekiyor. Yasalar değişsin kadın katilleri, caniler ömürleri boyunca hapisten çıkmasın ki, başka kadınlar da ölmesin. Yasalar değişmezse her gün bir kadın ölmeye devam edecek" diye konuştu.