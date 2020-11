Türkiye'de her gün en az bir kadın katlediliyor, onlarcası da şiddet görüyor. İşlenen her cinayetin ardından, 'Kadın cinayetleri son bulsun' çığlıkları yükselse de öldürülen kadın sayısı her geçen gün artıyor. Muğla 'da eski sevgilisi tarafından katledilen üniversiteli Pınar Gültekin 'in annesi Şefika Gültekin (55) de kadın cinayetlerinin artık son bulmasını istiyor.'Kadın ölümleri yüreğimi acıtıyor' diyen anne Gültekin,dedi.Milliyet'in haberine göre, yasaların yetersiz olduğunu vurgulayan anne Gültekin,diye konuştu.

