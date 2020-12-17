İrfan Fidan kimdir, kaç yaşında, nereli? AYM seçimlerinde en çok oyu alan İrfan Fidan kimdir?

İrfan Fidan kimdir, kaç yaşında, nereli? AYM üyeliği seçimleri tamamlandı. Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan seçimde; İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol en çok oyu alan isimler oldu. Bu seçimin ardından İrfan Fidan kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

İRFAN FİDAN KİMDİR?

Ordu'nun Fatsa ilçesi nüfusuna kayıtlı İrfan Fidan, Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak 1999 senesinin Ağustos ayında görevine başladı. Öte yandan sırasıyla Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı görevlerinde bulundu.