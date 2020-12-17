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    • 17.12.2020 13:36
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    kimdir, kaç yaşında, nereli? AYM seçimlerinde en çok oyu alan ?

    kimdir? Yargıtay üyeliğine atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan AYM üyeliği seçiminde en çok oyu aldı. Bu gelişmenin ardından sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan 107 oy, Nevzat Özsoy 65 oy, Mustafa Erol 52 oy alarak Başkan Erdoğan'ın seçmesi için Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek isimler oldu.

    takvim.com.tr
    İrfan Fidan kimdir, kaç yaşında, nereli? AYM seçimlerinde en çok oyu alan İrfan Fidan kimdir?

    İrfan Fidan kimdir, kaç yaşında, nereli? AYM üyeliği seçimleri tamamlandı. Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan seçimde; İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol en çok oyu alan isimler oldu. Bu seçimin ardından İrfan Fidan kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

    İRFAN FİDAN KİMDİR?

    Ordu'nun Fatsa ilçesi nüfusuna kayıtlı İrfan Fidan, Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak 1999 senesinin Ağustos ayında görevine başladı. Öte yandan sırasıyla Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı görevlerinde bulundu.

    İrfan Fidan, 2015 yılı Şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu ve 26.07.2016 tarihinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak iş başı yaptı. HSK Genel Kurulu tarafından İrfan Fidan, 27 Ekim 2020 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi.

    Son olarak İrfan Fidan, 2021 yılının Ocak ayında yapılacak olan Anayasa Mahkemesi Üyeliği için Yargıtay Genel Kurulunda yapılacak seçimde aday oldu.
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    Haberler Güncel İrfan Fidan kimdir, kaç yaşında, nereli? AYM seçimlerinde en çok oyu alan İrfan Fidan kimdir?