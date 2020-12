"TASVİP EDİLECEK BİR DURUM DEĞİL"

Tarihi ve dini yapıların içki kutularına tasarlanmasının her kesim tarafından tepki göreceğini dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçki firmasının Kayme Sarayı'nın kullanılmasının bugünkü koşullar içerisinde değerlendirilmesiyle her kesimden çok ciddi tepki alacağını söyleyen Öztürk, "İçki firması tarafından o günkü koşullar dahilinde 'Türkiye serisi' diye bir seri çıkartılmış. Her ilde önemli tarihi yapıların o içki şişesinde kullanılmasının çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Çünkü bu toplumun hemen hemen her kesimi tarafından kabul görülen önemli yapılarıdır. Bunların o tür yerlerde kullanılması yapının ruhuna aykırıdır. Pek tasvip edilecek bir durum değil, ama bu olayları düşünürken o günkü koşullar dahilinde bu konuyu değerlendirmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyim. Eminim şu an için böyle ve buna benzer bir uygulama olduğunda ülkemizdeki tüm halk ve idareciler tarafından tepkiyle karşılanacaktır. Çok da doğru olduğu düşüncesinde değilim."

