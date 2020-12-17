5 ilde DHKP-C'ye yönelik dev baskın! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İSTANBUL'DA 27 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI



Soruşturma kapsamında, uzun süredir teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilere yönelik olarak Eyüpsultan, Beşiktaş ve Tuzla'nın da aralarında bulunduğu birçok ilçede önceden belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.